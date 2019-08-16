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3 kilo esrar ele geçirildi

Çorum’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 3 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 kilo esrar ele geçirildi

Çorum’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 3 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 Ağustos 2019 Cuma 23:54
3 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde temin ve satışına yönelik çalışmalar yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Doğu illerinden Çorum’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri doğu illerinden Çorum’a gelen bir otomobil ile İstanbul’dan çıkan bir otomobili Osmancık ilçesinde geçiş yaparken durdurdu.

Narkotik köpeği Zeus’un da katılımıyla yapılan operasyonda Narkotimler her iki otomobilde yaptıkları ayrıntılı aramada 3 kilo 25 gram esrar, 70 gram skunk, 50 adet ecstasy hap,2 adet tütün sarma kâğıdı, 32 adet küçük boy açılır kapanır poşet,1 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet dolu fişek ele geçirdi.

Operasyon kapsamında İ.Ö., O.A., F.A., M.A., M.A. ve E.A. adlı şahıslar TCK 188 (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak) ve 6136 SKM kapsamında gözaltına alınırken, haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A., M.A. ve E.A. isimli şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, İ.Ö., O.A. ve F.A. isimli zanlılar tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevi’ne gönderildi. (İHA)

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