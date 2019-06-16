3 kazada 6 yaralı

Alınan bilgiye göre Çorum’dan Laçin istikametine seyir halinde bulunan Y.E (49) yönetimindeki araç Kırkdilim’de yolun sağına doğru devrildi. Kazada araç sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum merkez Kuruçay Köyü’nden C.K (22) isimli sürücü de köyün girişinde yolun kaygan olması sebebiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İskilip istikametinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan D.K (41) yönetimindeki araç ise karşı yönden gelen Z.D (41) isimli kişinin aracına çarptı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan M.K (36) ve B.H (31) isimli kişiler yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)