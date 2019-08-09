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3 kazada 5 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

3 kazada 5 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

09 Ağustos 2019 Cuma 22:57
3 kazada 5 yaralı

Alınan bilgiye göre Çepni Mahallesi’ndeki kazada B.G ve S.Ç yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı Yeni Mahalle’de ise N.A yönetimindeki elektrikli bisiklet ile N.A yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ile beraberinde bulunan E.A.A isimli kişiler hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Osmancık Yeşilçatma Mahallesi’ndeki kazada ise E.D yönetimindeki araç tek taraflı kaza yaptı. Yaralanan sürücüsü Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

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