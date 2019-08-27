3 KAZADA 4 YARALI

Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı Şenyurt Mahallesi’nde yaşanan kazada E.B yönetimindeki araç E.U isimli çocuğa çarparak yaralanmasına sebep oldu. Kazada hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanan küçük çocuk ailesi R.U ve F.U tarafından Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sungurlu Örnekevler Mahallesi’nde ise N.T isimli kişinin sevk ve idaresindeki araç tek taraflı kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan N.A isimli kişi hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sungurlu Akçay Mahallesi’nde ise R.B isimli kişinin yönetimindeki otomobil seyir halinde iken B.N.C isimli kişiye çarparak yaralanmasına sebep oldu. Hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanan kişi Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KARŞIDAN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTI

Çorum’da seyir halindeki araçla karşı yönden gelen iki otomobilin çarpışması sonucunda yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza önceki gün öğlen saatlerinde Çorum’un İskilip İlçesi Doğangir köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğangir Köyü yakınlarında bulunan İskilip Tüneli içerisinde 42 yaşındaki M.Ç yönetimindeki otomobili ile İskilip istikametinden Tosya istikametine seyir halinde iken karşı istikametten gelen 46 yaşındaki S.Ç. sevk ve idaresindeki araçla çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan 37 yaşındaki İ.Ç. ile 38 yaşındaki K.A. ve 6 yaşındaki A.E.A. hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Olaya görgü tanıklığı yapan vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonucunda kaza yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralılar ilk müdahale olay yerinde yapılarak ambulansla İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

ARAÇ YOLDAN ÇIKTI

Çorum’da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla yoldan çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza önceki gün öğlen saatlerinde Çorum merkeze bağlı Elvançelebi Köyü mevkiinde yaşandı. Mecitözü Bekiş Köyü istikametinden Merkez Elvançelebi köyü istikametine seyir halinde olan B P. (39) isimli şahıs sevk ve idaresindeki otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkması sonucu kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan LP. (16) ve C.Y.(33) isimli şahıslar hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı.

Kaza sırasında olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından ambulans ve polis çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)