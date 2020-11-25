3 ilçeye hayvancılık desteği

Tarım İl Müdürlüğü’nce hazırlanan Hayvan Irklarının Geliştirilmesi ve Suni Tohumlama Projesi kapsamında Sungurlu, Boğazkale ve Uğurludağ ilçelerinin bazı köylerinde uygulanacak projenin ilk hazırlık toplantısı Sungurlu’da yapıldı.

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda projenin uygulanacağı köy ve işletmeler belirlendi. Toplantı hakkında bilgi veren Tarım İl Müdürü Orhan Sarı yapılan geniş kapsamlı toplantıyla hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında üç ilçede uygulama yapılacak köylerin belirlendiğini, proje ile Çorum iline bağlı dağlık köylerde suni tohumlama metodu ile yerli sığır ve kırık sığır ırklarının ıslahı yapılarak çiftçilerin gelirinin arttırılması ve köylerden il merkezine göçün önlenmesi amaçlandığını ifade etti.

Proje bölgelerinde yer alan köylerin merkeze uzaklığının yollarının mevsim koşullarından olumsuz olarak etkilenmesinin verilen suni tohumlama hizmetlerini zorlaştırdığını ve yetiştiricilerin maliyetini yükselttiğini de belirten Sarı, “Bu amaçlar doğrultusunda uygulanacak bu proje ile hem bu sıkıntılar giderilecek hem de İlçelerimiz hayvancılığının gelişmesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Öncelikle pilot olarak buralarda başlayacağımız proje 2021-2022 yıllarında devam edecek olup hiçbir üreticimizden herhangi bir ücret alınmadan bedava suni tohumlama yapılacaktır. Bakanlığımız bu proje için 1 milyon TL ödenek sağlayarak, Çorum hayvancılığına büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca bu projede en önemli görev yetiştiricilerimize düşmektedir. Başarı sağlayabilmemiz için üreticilerimizin işlemlere yardımcı olmaları ve projeyi takibi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)