“3 ilçedeki hayvan ıslah projesi başarıya ulaştı”

Çorum’da Sungurlu, Boğazkale ve Uğurludağ İlçesi’nde 2021 yılı Ocak ayında uygulanmaya başlanan Hayvan Irklarının Geliştirilmesi ve Suni Tohumlama Projesi uyarınca yaklaşık 600 ineğin ıslah çalışmasının yürütüldüğünü söyleyen Tarım İl Müdürü Sarı, müjdeyi sosyal medya hesabından verdi.

Proje kapsamında önceliklerinin mevcut yerli ve melez ineklerin ıslahını sağlamak olduğunu ve bu kapsamda üç ilçedeki 37 köyde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde hayata geçirilen ücretsiz ıslah projesinin meyve vermeye başladığını dile getiren Orhan Sarı proje ile ilgili sosyal medya hesabından “İlçelerimize uzak köylerde yerli ırkları suni tohumlama ile doğan buzağılar mükemmel. Her şey Çorum üreticisi için” ifadelerine yer verdi.

Çorum’un bu üç ilçesindeki köylerde hayvanların et ve süt verimlerinin düşüklüğüne dikkat çeken ve proje ile simental ve montofon ırkı tohumlarla inekleri tohumlayarak verim artışı sağlamayı hedeflediklerini de söyleyen Sarı, Hayvan Irklarının Geliştirilmesi ve Suni Tohumlama Projesi’nin başarıya ulaşmasına katkı sağlayan, kişi, kurum ve kuruluşlar ile yetiştiricilere gösterdikleri hassasiyet nedeniyle de teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

