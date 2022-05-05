3 fidan anılacak
Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Başkanı Cafer Gökmen, yarın saat 17.30’da Özdoğanlar Kavşağı’nda düzenleyecekleri bir basın açıklamasıyla devrimci gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı 50’nci ölüm yıldönümlerinde anacaklarını bildirdi.
3 fidanın idam ediliş tarihi olan 6 Mayıs’ın üzerinden yarım asrın geçtiğini kaydeden Gökmen, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının emperyalizme karşı mücadele ettiklerini ve bugün de ülkede aynı koşulların var olduğunu vurgulayarak, mücadele çağrısı yaptı.
Emperyalist bir savaş tehdidi ile karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Gökmen, “Ukrayna savaşını görüyoruz. Cumhur İttifakı NATO’cudur. Tek adam yönetimi başından beri Suriye’den Libya’ya, Afganistan’a kadar emperyal hayallerle, neoosmanlıcı hayallerle ülkeyi savaş maceralarına soktu.
Emperyalizme karşı mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. 6 Mayıs da bunun ifadesi olacak. 50. yılında Denizlerin mücadele bayrağını, bağımsızlık mücadelesini emperyalizme karşı halkların dayanışma mücadelesini, gençliğin mücadelesini yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.
Bir Amerika'nın, bir Rusya'nın peşinde bir rüzgârgülü gibi dönerek memleketin savaş bataklığına sürüklenmek istendiğini kaydeden Gökmen,
“İşbirlikçi tekeller ve siyasal temsilcileri emperyalizme karşı parmaklarını kımıldatmazlar. Kımıldatmıyor, sadece işbirliği yapıyorlar.
Emperyalistlere hadlerini yalnızca işçi sınıfı, emekçi halk ve değerli evlatları bildirebilir.
Kapitalist sömürüye ve faşizme karşı demokrasi mücadelesini anti-emperyalist mücadeleyle birleştirerek ayağa kalkmaktan başka yol yok” diyerek, tüm yurttaşları 6 Mayıs Cuma günü saat 17.30’da Özdoğanlar Kavşağı’nda yapacakları basın açıklamasına davet etti. (Haber Merkezi)
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