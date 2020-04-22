3 Çorumlu virüs kurbanı

Buna göre ilimiz Alaca İlçesi nüfusuna kayıtlı Zübeyde Aydoğan, koronavirüs sebebi ile tedavi edildiği Ankara'da hayatını kaybetti. Alaca Sultan Köyü'nden gelme Yıldızhan Mahallesi'nden merhum Dursun Aydoğan'ın eşi, Turgut, Murat,Yusuf ve Fatih Aydoğan'ın anneleri olan Zübeyde Aydoğan’ın cenazesi Ankara'dan ilçeye getirildi. Burada Sebilullah Camiinden alınarak toprağa verildi.

Kargılı Hemşerimiz Selçuk Efe (64) koronavirüsten hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşayan ve ilimiz Kargı ilçesi Uzunyurt köyü nüfusuna kayıtlı Selçuk Efe (64) de koronavirüs (Covid-19) sebebi ile hayatını kaybetti. İstanbul Esenyurt ilçesinde yaşayan ve gayrimenkul işi yapan Selçuk Efe, Beylikdüzü’ndeki hastanede hayatını kaybetti. Efe, Silivri Gümüşkaya mezarlığına defnedildi.

Öte yandan emekli öğretmen Ali Kaya’nın eşi, Dr. Kubilay Kaya, gazeteci Hüseyin Kaya, Kd.Alb. Erol Kaya ve borsa uzmanı Şenol Kaya’nın anneleri olan Medine Kaya (86), da İstanbul’da tedavi görürken hayatını kaybetti. Eşiyle aynı yaşta olan Ali Kaya’nın ise tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)