3 bin 500 ihtiyaç sahibine un ve yağ yardımı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hayırsever vatandaşlar Çorum’da ihtiyaç sahiplerine muhtarlıklar aracılığıyla ulaşırken, Ulukavak Mahallesi muhtarlığı önünde izdiham oluştu.

Ulukavak Mahallesi Muhtarlığı ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine un dağıttı. Un yardımı almak muhtarlık önünde bekleyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, ramazan dolayısıyla vatandaşların yoğun talep oluşturduğunu ve 3 bin 500 kişiye un ve yağ dağıttıklarını söyledi. Hayırsever iş adamlarının katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını dile getiren Özdemir, “Çorumlu hayırseverlerden Allah razı olsun. Geçmişlerine rahmet olsun. 8 yıldır muhtarlık yapıyorum, hayırsever iş adamları 8 yıldır bilfiil yardımlarını eksik etmedi. Şimdiye kadar Ulukavak Muhtarlığına gittim de yardım alamadım diyen yok elhamdülillah. Bundan sonra da sırada gıda kolisi yardımımız başlayacak. Çorumlu yardımsever halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.