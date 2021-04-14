3 ayda 200 araç trafikten men edildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü asayiş birimlerince 2021 yılının ilk 3 ayında yapılan GBT sorgulamasında 106.595 şahıstan 109 şahsın arandığı tespit edildi.

Uygulamalarda ve şüphe üzerine durdurulan 26.097 aracın sorgulaması yapılırken, toplamda 846 araca 570.065 lira idari para cezası kesildi. 200 araç ise trafikten men edildi.

2021 yılı ilk 3 ayında ülke genelinde eş zamanlı yapılan huzur uygulamalarında Çorum’da 5.947 kişi ve 1321 araç kontrol edilirken, 28 araca toplamda 34.034 lira cezai işlem uygulandı. (Haber Merkezi)