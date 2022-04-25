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3 ayda 100 binden fazla trafik kazası

Geçen ay ülkemizde 37 bin 227 trafik kazası yaşanırken, 2022 yılının ilk 3 ayında toplam 107 bin 750 kaza meydana geldiği görüldü. Bu kazaların 36 bin 594’ünün sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldiği kaydedildi.

Güncel 25.04.2022, 17:43
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3 ayda 100 binden fazla trafik kazası

4.5 MİLYONA YAKIN CEZA
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde edilen bilgilere göre 2022 yılının ilk 3 ayında toplam 107 bin 750 trafik kazası yaşanırken, bu kazaların 36 bin 594’ü sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldi. Kazaya neden olan diğer unsurlar ise yaya, araç, yol ve yolcu olarak belirlendi. Bu kazalarda 394 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 53 bin 605 kişi ise yaralandı. Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarının adetsel dağılımı incelendiğinde ise yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere bu süre zarfında 4 milyon 471 bin 785 ceza kesildiği saptandı. En çok trafik cezasının ise 3 milyon 668 bin 267 ile araç plakalarına kesildiği gözlendi.
Medya takip kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini çıkardı. Ajans Press’in yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2022 yılı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına 54 bin 489 haber yansıdığı tespit edildi. Yapılan haber incelemesinde trafik kazalarının en çok yerel yayınlarda yer aldığı görüldü. Özellikle ülkemizin yoğun kar yağışı aldığı dönemde yaşanan zincirleme kazaların bu yıl gündemde olduğu kaydedildi. Öte yandan bu sene trafik sigorta ve kasko ücretleri de medya gündeminde sık yer aldı. Bu sene içerisinde yaşanan maliyet artışları ile alakalı bin 328 içerik haberlerde yer buldu.
(Haber Merkezi)
 

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