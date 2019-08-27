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3 avukat cübbe giydi

Çorum Barosu’nda stajını tamamlayan 3 avukat cübbe giyerek mesleğe adım attı.

3 avukat cübbe giydi

Çorum Barosu’nda stajını tamamlayan 3 avukat cübbe giyerek mesleğe adım attı.

27 Ağustos 2019 Salı 22:10
3 avukat cübbe giydi

Çorum Barosu’nda geçtiğimiz gün düzenlenen cübbe törenine Baro Başkanı Kenan Yaşar, Baro Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda hukukçu katıldı.

Törende ilk olarak Av. Ayşenur Parlatan, Av. Samet Tokat ve Av. Görkem Bozkurt yemin ettiler. Törende daha sonra stajlarını yaptıkları avukatlar tarafından cübbeleri giydirilen Parlatan, Tokat ve Bozkurt, ruhsatlarını da Baro Başkanı Kenan Yaşar’ın elinden aldı.

Törende Kenan Yaşar avukatlık mesleğine adım atan gençleri tebrik ederek meslek hayatlarında başarı dileklerini iletirken, genç avukatlara Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Baki Kartancı tarafından adalet biblosu hediye edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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