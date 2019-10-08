2/B ve tarım arazilerinin satış süresi uzatıldı

10 Temmuz 2019 tarihli ve 30827 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı Kanun ile 6292 sayılı Kanun kapsamında 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin, satın alma başvurusunu yapmayanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini (ya da peşinat bedelini) ödemeyenlere ve taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere ek süre verildiği ve bahse konu sürenin 16 Aralık 2019 tarihinde sona ereceğinin belirtildiği açıklamada, ayrıca 4706 sayılı kanunun 4. maddesinin 12. fıkrası kapsamında bulunan 26 Nisan 2012 tarihi itibariyle Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini 30 Mart 2014 tarihi itibariyle en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süre ile tarımsal amaçlı kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarına satışına ilişkin; müracaat süresinin de uzatıldığı ve bu sürenin 31 Aralık 2019 tarihinde sona ereceği kaydedildi. Açıklamada hak sahibi olan vatandaşların, müracaat tarihi sonuna kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne (Milli Emlak Müdürlüğü) ve İlçe Kaymakamlıklarına (Milli Emlak Şefliği) başvurmaları istendi. (Haber Merkezi)