2/B arazilerinin satış başvuru süresi uzadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası 2B arazilerinin satışıyla ilgili vatandaşlara müjde verdi. Cumhurbaşkarı Erdoğan, “Vatandaş ve kamu arasındaki mülkiyet tartışmasına son vermek için 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

2B arazilerinin satışlarına ilişkin konuşan Erdoğan, “Vatandaş ve kamu arasındaki mülkiyet tartışmasına son vermek için 2B arazi satışlarıyla ilgili başvuru ve ödeme sürecini de 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık” dedi.

ARAZİ KİRALAMA İMKANI

Çiftçilere de birtakım müjdeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarım amaçlı kullanılmak üzere çiftçilerimize ecri misil bedelinin yarısına 10 yıl süreyle kiralama imkanı getirdiğimiz Hazine taşınmazlarına başvuru süresini kaldırıyoruz. 3 yıl süreyle Hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanını getiriyoruz. 10 yıllık süreyi dolduranlar satın alabilecektir” şeklinde konuştu.

