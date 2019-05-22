29 proje sergilendi

İl Milli Eğitim Vekili Özcan Kuşçu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları, veliler ve çok sayıda davetlinin katıldığı bilim fuarında 58 öğrencinin 13 danışman öğretmen nezaretinde ortaya koyduğu 29 proje sunuldu.

Davetliler, yapılan açılıştan sonra projelerin sergilendiği stantları tek tek gezerek öğretmen ve öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldılar. Öğrenciler, poster, deney düzenekleri ve bilgisayar üzerinde yapılan sunumlarla projelerini tanıttı. Fuar davetlilerden tam not aldı. Okul Müdürü Savaş Başkan, “Öğrencilerimiz yeni fikirlerle bilimsel çalışma yöntemi kullanarak başarılı projelere imza attı. Emeği geçen tüm öğrencilere ve öğretmen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra da okulumuzda öğrencilerimizi inceleme, araştırma, bilimsel çalışma ilgilerini destekleyen faaliyetlere devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)