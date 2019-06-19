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29. mezuniyet coşkusu

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi, 2018- 2019 öğretim yılında 29.dönem mezunlarını verdi.

29. mezuniyet coşkusu

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi, 2018- 2019 öğretim yılında 29.dönem mezunlarını verdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 21:36
29. mezuniyet coşkusu

Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul idarecileri, okul aile birliği yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte Okul Müdürü Savaş Başkan bir konuşma yaparak mezunlara bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Törende daha sonra 97,77 puan ile okul birincisi olan Şule Kaplan’a, 97,46 puan ile ikinci olan Ayşe Onuk’a ve 97,41 puanla üçüncü olan Ümmühan Şahin’e plaketleri verildi. Tören Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi Müzik Kulübü tarafından hazırlanan müzik dinletisiyle son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)

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