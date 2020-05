“29 Mayıs 1453, azmin ve kararlılığın tarihi”

Milletvekili Ceylan, Hz. Muhammet (SAV)’in “İstanbul bir gün fethedilecek. O’nu fetheden asker ne güzel askerdir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır hadis-i şerifini hatırlatarak, “Bu kutlu şehri fethederek dünyanın merkezi yapan Fatih Sultan Mehmet’in, fetihten sonra İstanbul’u, hoşgörü, barış ve kardeşliğin merkezi haline de getirdiğini dile getirdi.

53 gün süren kuşatma sonucunda İstanbul’u 29 Mayıs 1453 tarihinde fetheden bu ruhun hiçbir şekilde kaybolmadan devam ettiğini vurgulayan Ceylan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bizler bu ruhu Çanakkale’de, Sakarya’da, Büyük Taarruz’da, Kore’de Kıbrıs’ta, terör olaylarına karşı verilen mücadelede, karanlık geceyi aydınlığa çeviren ülkemizin bekası için canlarını hiçe sayan 15 Temmuz’da gördük. Ve bu asil ruhu her zaman görmeye de devam edeceğiz. İstanbul’un fethi ile çağ kapatıp çağ açan o geçilmez surları göstermiş olduğu kararlılıkla geçmeyi başaran Fatih Sultan Mehmet'i her yönüyle çok iyi anlamamız ve onu yeni neslimize her açıdan en güzel şekilde anlatmamız gerekir.

Bu vesileyle bundan 567 yıl önce, daha 21 yaşında genç bir sultan iken Peygamber Efendimizin müjdesine ve övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han’ı, onun muzaffer ordusunu ve bu yaşına rağmen İstanbul'u fethetme aşkıyla yollara düşenleri rahmet ve minnetle yad ediyorum.”(Haber Merkezi)