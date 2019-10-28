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“29 Ekim’le birlikte Türk milletinin kaderi değişti”

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

“29 Ekim’le birlikte Türk milletinin kaderi değişti”

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 10:30
“29 Ekim’le birlikte Türk milletinin kaderi değişti”

Başkan Gür, yayımladığı mesajda, Çorumlu tüm vatandaşların, esnaf ve sanatkarların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andığını belirten Gür, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“29 Ekim 1923'te ilan edilen cumhuriyetle birlikte Türk milletinin kaderi değişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, destansı bir kurtuluş mücadelesinin ardından çok zor şartlar altında kurulan cumhuriyetimizi, sonsuza dek yaşatabilmek için her vatandaşımıza büyük bir sorumluluk düşmektedir. Hiç şüphe yok ki, istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü olan cumhuriyetimizi korumak, atalarımızın mirasına sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla milletimizin her ferdi aynı ruh ve kararlılığa sahiptir. Bu bilinç ve kararlılıkla, vatanımızı kutsal bir emanet olarak büyük bir gurur ve onurla korumak için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye her zaman hazırız.

Esnaf ve sanatkarlar olarak da bizler, güçlü bir gelecek için birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışarak, daha çok üreterek ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayarak üzerimize düşen görevi yapıyor ve yapacağız. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyor, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.”

(Bülent USLU)

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