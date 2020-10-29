“29 Ekim, yeniden doğuşun ve mucizenin yıldönümüdür”

Ali Can Doğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı şöyle:

“Kahramanlıkları destanlaşarak dilden dile aktarılan Türk milletinin en büyük günü olan Cumhuriyetimizin 97. Yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırmıştır.

Bu büyük zaferin ardından, 29 Ekim 1923’te, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi ile Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ‘muasır medeniyet seviyesine’ ulaşmayı amaçlarken, çağdaşlaşmayı ve tüm kurum ve kurallarımızla birlikte bir zihniyet devrimi gerçekleştirilmesini hedeflemişti. Cumhuriyet, düşünce serbestliğidir, birlik ve beraberliktir, milli iradenin yönetimidir. Herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu, insan hak ve özgürlüklerinin, inançların güvence altında bulunduğu yeryüzünün en çağdaş yönetim biçimidir.

Bu anlamlı gün, milletçe el ele kenetlenmemize, demokrasimize, bölünmez bütünlüğümüze, Cumhuriyetin bizlere kazandırdığı değerlere sahip çıkmamıza vesile olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatanın savunması, bölünmez bütünlüğü için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyor, birlik ve beraberliğimizin sonsuza dek devam etmesini diliyorum.”