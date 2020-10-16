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29 Ekim tatili için en iyi rotalar!

Pandemi süreci, dünyadaki gelişmeler, her gün işittiğimiz bunaltıcı haberler derken 2020 yılı hepimiz için yorucu geçiyor. Bütün bu stresli günleri geride bırakmak ve seneyi güzel bir tatille kapatmaya ne dersiniz?

Güncel 16.10.2020, 19:36
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29 Ekim tatili için en iyi rotalar!

Yılın son tatilinde 1,5 gün izin alarak 5 gün seyahat etmek mümkün. 28 Ekim Çarşamba yarım gün ve 30 Ekim Cuma günü izinlerini birleştirerek ister sonbaharın güzelliklerini keşfedebileceğiniz diyarlara, isterseniz de son kez deniz keyfi yapabileceğiniz yerlere doğru yola çıkın.

İşte Türkiye’nin Seyahat Sitesi Enuygun.com'dan size tatil önerileri: Sonbaharın incisi Abant, Türkiye’nin Davos’u Samsun Ayvacık, güzel atlar ülkesi Kapadokya, kadim şehir Mardin, sazlıklar arasında yolculuk Dalyan, lezzet başkenti Gaziantep…

2008 yılında karşılaştırma sitesi olarak kurulan teknoloji şirketi Enuygun.com, günümüzde Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitesi konumunda.

En güzel sonbahar fotoğrafları çekmek isteyenler için Abant şahane görüntüler sunuyor. Abant'a gitmişken yakınlarındaki diğer doğal güzellikleri de keşfedebilirsiniz. Yedigöller, Akkaya, Gölcük, Mudurnu bu bölgede mutlaka görmeniz gereken destinasyonlardan.

Yeşilırmak ile Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu baraj göllerinin arasında kalmış bu şirin ilçe görenleri kendisine hayran bırakıyor. UNESCO Dünya Mirası listesine aday gösterilen Kızılırmak deltasındaki biyolojik çeşitliliğe hayran kalacağınızdan eminiz.

Dünyanın nadir bulunan güzelliklere sahip diyarı Kapadokya, bir zamanlar güzel atların ülkesi olarak da anılıyormuş.

Tarihle bu kadar iç içe geçmiş her sokağında her köşesinde başka hikayeler bulabileceğiniz bir şehir Mardin. Yaz ayları çok sıcak geçen Mardin’i gezmek için sonbahar çok güzel bir zaman.

29 Ekim tatilini gurme turu yaparak değerlendirmek isteyenler Türkiye’nin lezzet başkenti Gaziantep’i tatil rotası olarak belirleyebilirler.

(Haber Merkezi)

#29 Ekim tatili için en iyi rotalar
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