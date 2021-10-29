29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Kadeş meydanındaki kutlama töreninde bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, Mondros ateşkes antlaşması hükümlerine göre Anadolu’yu işgal edip, Türk milletini esaret altına almak isteyen Batılı müstevlilerin planlarının, İstiklal mücadelesi ile tarihin çöp sepetine atıldığını söyledi.

“Hattı müdafaa yoktur, sath-ı müdafa vardır, o satıh bütün vatandır” diyen Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, binlerce şehit verdiğimiz Sakarya’da, Dumlupınar’da, Gediz’de kazanılan zaferlerle düşmanın, 1000 yıllık planlarının gerçekleşmesine geçit verilmemiştir” diyen Vali Mustafa Çiftçi, “Emperyalist bir istila ile 'tarihin nesnesi' haline getirilmek istenen aziz milletimiz, maneviyatından ve kendi asli köklerinden aldığı iman, inanç ve güçle küllerinden yeniden doğmuş ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarih sahnesindeki yerini tekrar almıştır. Tarihimizin doğal seyri içinde Osmanlı cihan devleti’nin varisi olan Türkiye Cumhuriyeti, çoğulcu demokratik yapısı ile bütün vatandaşlarını barış içinde bir arada yaşatma ideali ile tek millet, tek devlet, tek vatan ve tek bayrak hedefi ile istikbale emin ve kararlı adımlarla yürümeye Allah’ın izni ile devam edecektir” ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, “Yaşadığımız coğrafya zor bir coğrafyadır. Büyük devletlerin sıkıntı ve problemleri de bir o kadar büyüktür. Üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarında şimdiye kadar kaç devlet kurulmuş, kaç medeniyet tarihe karışmıştır. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli vardır. Tarihin akışı içinde zaman zaman buhranlı dönemler olsa da, gelişerek güçlenen devletimiz, bugün yine dünyanın itibarlı devletlerinden biridir. Allah devletimizi ebed-müddet eylesin, ilelebet payidar kılsın diye hem çok çalışmalı, hem de niyazda bulunmalıyız. Millet-Devlet bütünlüğü ile mutlu ve müreffeh, milli ve manevi değerlerine bağlı insanların hep birlikte, barış içinde yaşadığı ülkemizde, her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Gözünü Türkiye’ye dikmiş, ümidini memleketimize bağlamış mazlumların duası ile bugün, bizi biz yapan değerlerimizi daha da yüceltmeli, istiklâl mücadelesinde olduğu gibi tek yürek- tek ses olmalıyız. Çanakkale’yi geçilmez kılan, Sarıkamış’ta geri dönmeyi düşünmeyen asil ruh, bugün hâlâ diridir; Ülkemizi ve Milletimizi her alanda muzaffer ve muvaffak kılmanın davasını hâlen gütmektedir” diye konuştu.



Program günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması, Hitit üniversitesi Jimnastik Kulübü öğrencileri ve halk oyunları gösterileri, ödül töreni kortej geçişinin ardından sona erdi.

Kutlamalar CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, Garnizon Komutanı Kd. Alb. Ferhan Işık, Belediye Başkanı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.