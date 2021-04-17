288 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 606 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 288 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 62 bin 606 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 288 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 35 bin 608'e yükseldi. Toplamda 43 milyon 467 bin 516 test yapıldı. Bugün yapılan 319 bin 316 testten, 62 bin 606 yeni vaka sayısı, 2 bin 973 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 212 bin 645, bugün iyileşen 52 bin 184 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 643 bin 734'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 240 olduğu açıklandı.