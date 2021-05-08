281 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 52 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 281 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 42 bin 746'a yükseldi. Toplamda 49 milyon 192 bin 673 test yapıldı.

Bugün yapılan 228 bin 873 testten, 18 bin 52 yeni vaka sayısı, 2 bin 178 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 16 bin 141'e yükseldiği, bugün iyileşen 28 bin 896 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 691 bin 224'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 175 olduğu açıklandı.