28 yaşındaki genç yaşamına son verdi

Alınan bilgiye göre Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan 15. Cadde'de bulunan evinde yakınları tarafından hareketsiz bulunan Abdulmuttalip Gül'ün, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, 2 çocuk babası olduğu öğrenilen gencin yaşamına son verdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Gül'ün cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

