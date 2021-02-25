“28 Şubat’taki kayıplar telafi edilmelidir”

Memur-Sen Çorum Kadın Komisyonu, 28 Şubat’ın yıldönümü münasebetiyle şube binasında 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması düzenledi.

Burada açıklamalarda bulunan Memur-Sen Çorum Kadın Komisyonu Başkanı Nurhan Yıldırım, 28 Şubat'ta yaşanan mağduriyetlerin ve mağdurların görülüp hakların ödenmesi gerektiğini söyledi.

28 Şubat darbesinde milletin iradesinin ve egemenliğinin, emeğinin, ekmeğinin, hak ve özgürlüğünün gasp edildiği dile getiren Yıldırım, “Tam 24 yıl geçti. Post modern olarak tesmiye 28 Şubat askeri müdahalesi, o meşum Milli Güvenlik Kurulu toplantısının tarihiyle anılsa da, 90’lı yılların başında başlamış, bir ‘vesayet’ sürecidir. Millete bakan yönüyle vahşi bir toplum mühendisliğinin, devlete bakan yönüyle de ülke varlığını talan etme yolsuzluğunun adıdır. Milletin içinden çıkan inançlı kadroların iktidara gelmesini hazmedemeyenlerin, şuursuz intikam hırsıyla, 6 milyon kişi hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilan edildi. Ancak asıl tahribat, değerler üzerinde gerçekleştirilmiş, milletimizin bin yıllık medeniyet değerlerinden koparılması ve nesillerin köklerinden habersiz yetiştirilmesi için düşmanca tutum takınılmış ve hak-hukuk-adalet gibi kavramların ayaklar altına alındığı uygulamalara imza atılmıştır. Bin yıl sürecek denen darbe düzeni, çok şükür ki millet iradesine çarptı. Millete ayar vermek isteyenlere gerçek ayarı, millet verdi ve çok değil, 7 yıl içinde darbecilere hadlerini bildirdi” dedi.

Memur-Sen olarak yapılanları değerli bulduklarını ancak yeterli görmediklerini ifade eden Yıldırım, “Çünkü düne ve yarına dair sorunlar giderildi, ancak geçmişteki kayıplar telafi, zararlar tazmin edilmedi. Brifingli yargının neden olduğu mağduriyetler, tam olarak giderilmedi. 28 Şubat mağdurlarının haklarını tahkim, hukukunu tanzim ve zararlarını tazmin etme iradesi, adaletin, aklın, inancın, ahlakın gereğidir” diye konuştu. (Haber Merkezi)