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“28 Şubat, Milli Görüşe yönelik bir komplodur”

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz 28 Şubat nedeniyle yaptığı açıklamada; AK Parti iktidarı sayesinde doğruların, yanlışlara, yanlışların ise yalanlara karıştığını dile getirdi.

“28 Şubat, Milli Görüşe yönelik bir komplodur”

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz 28 Şubat nedeniyle yaptığı açıklamada; AK Parti iktidarı sayesinde doğruların, yanlışlara, yanlışların ise yalanlara karıştığını dile getirdi.

28 Şubat 2020 Cuma 09:35
“28 Şubat, Milli Görüşe yönelik bir komplodur”

28 Şubatın, Amerika ve Siyonizmin kontrolü dışındaki bir iktidara yapılan darbe olduğunu anlatan Sakınmaz, “Bu günkü BOP projesini sahiplerinin elinde bırakan Milli Görüşe yapılan alçakça namussuzca tertip edilen uluslararası bir komplodur” dedi.

28 Şubatta, ekonominin hedef alındığını, bu gün sadece dış borcun 400 milyar dolar olduğunu anlatan Orhan Sakınmaz, ailenin hedef alındığını, İstanbul Sözleşmesi ile 2 milyon babanın evden uzaklaştırıldığını, 3 gençten birinin işsiz hale geldiğini ve günde 7 kişinin intihar ettiğini belirterek bunların çoğunun gençler olduğunu vurguladı, 28 Şubatın hedefleri arasında tarımın da bulunduğuna dikkat çeken Sakınmaz, “Üretim hedef alınmış elde fabrika kalmamış, çiftçilik, hayvancılık can çekişir hale gelmiştir” dedi.

28 Şubatta eğitimin de hedef alındığını, 8 yıl kesintisiz dayatmasının bu gün 12 yıla çıkarıldığını, Suriye ve Libya’da TSK’nın batı projelerinde kullanılan bir emir eri haline geldiğini söyleyen Sakınmaz, “28 Şubat darbesinin zararları saymakla bitmez, saymak isteyen AKP’nin icraatlarına bakmalıdır. Gerçekleri saklayabilmek halkı psikolojik olarak etkilemek için yaptıkları işlerden olan 10 şehir hastanesine bir senede ödenen kira ve elektrik parası 10,4 milyar TL. dir. Yollar ve köprüler, hava alanları da bu şekildedir. Kandırıldık, kaybettiklerimizi geçtik üstüne hala para ödüyoruz.

FETÖ görünüş olarak bitmiştir lakin görüş olarak hedef olarak yaşamaktadır, 28 Şubat bu gün en keskin şekilde yaşanmaktadır, sadece kandırılıyoruz, usta yanıltıcılar tarafından gerçekler milletimize maalesef gösterilmiyor” dedi. (Haber Merkezi)

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