“28 Şubat'ı günümüzde ekmek ve yağ kuyruklarıyla yaşıyoruz”

“Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın geldiği son nokta hali ile Erbakan Hocamızı anlamanın öneminin, onu anmanın kat kat üstüne çıktığını da önemle dikkatleri çekeriz” diyen Gökgöz, ölüm döşeğinde bile hastane çalışanlarına Milli Görüş’ü anlattığını belirterek, “Bu ülkede ve bu coğrafyada, kapitalizme kul köle olmadan ölünebileceğini göstermiş bir liderdir” dedi.

Erbakan’ın “üretmezsek köle oluruz” gerçeğini söyleyen tek lider olduğunu, Avrupa Birliği’ne karşı D-8 İslam Birliği’ni kurduğunu, Euro'ya, dolara karşı İslam Dinarı çalışmasını başlattığını kaydeden Gökgöz, “Küresel güçlere karşı her alanda karşı hamle başlatabilmiş bir liderdi. Eğer içerden engellenmeseydi ne bu ülke sömürülür ne de Ortadoğu’da bir damla Müslüman kanı akardı” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Çorum İl Tanıtma Başkanı Abdullah Gökgöz, açıklamasının devamında şunları bildirdi:

“Temellerini attığı saygı ve hoşgörü havası, bugün bile kutuplaşmanın zirve yaptığı şu günlerde milletimize bir umut ışığı olmuştur.

Darbeci 28 Şubatçılar için ‘Bilmiyorlar, bilseler yapmazlardı’ diyerek, onların oyuna getirildiklerini, dış güçlerin onları kendi çıkarları için kullandığı tespitini yapmış, daha sonrası için onları bile kazanma yolunu seçmiştir. Onun zor şartlarda bile attığı doğru adımlar, bugün çok değişik çevrelerin uyanmasına, gerçek sorunları algılamalarına ve problemlere karşı bir araya gelmelerine ilham kaynağı olmuştur.

Halkımız bugünlerde artık 28 Şubat'ı günümüzde ekmek ve yağ kuyruklarda yaşıyor. Halkımız her gün market market nerede ucuz yağ bulmanın derdinde, nerede ucuz ekmek bulmanın derdinde. Elektrik, su, doğalgaz faturalarıyla 28 Şubat'ı postmodernle değil pos modelleriyle yaşıyor.

28 Şubat en dehşetli haliyle bu günlere gelmiştir, artık her vicdan sahibi, her akıl sahibi bu süreci durdurmak için elini taşın altına sokmaktan çekinmemektedir. Bu seneki 28 Şubat çok farklı olacaktır, bundan sadece 28 Şubat’ın ürünleri rahatsız olmaktadır.

Sözlerime son verirken Erbakan Hocamız aramızdan ayrılmıştır. Mevlam gani gani rahmet eylesin, lakin kutlu davası, Milli Görüş davası ve düşünceleri en üst seviyede yaşamaktadır.

Milli Görüş davasının tek temsilcisi Saadet Partisi olarak ‘Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Dünya’ ideallerine mutlaka ulaşacağız.” (Haber Merkezi)