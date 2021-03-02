“28 Şubat, demokrasi tarihinde kara bir leke”

Yağbat konuşmasında Türk siyasi tarihinde post modern darbe olarak bilinen dönemin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın istifasını getiren 28 Şubat’ın üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen toplumsal siyasal ve hukuksal alanda oluşturduğu sorunların halen zihinlerdeki tazeliğini koruduğunu bildirdi.

“Yakın tarihimizin önemli olaylarından biri olan 28 Şubat Post Modern Darbesi’nin 24. Yıl dönümünde o dönemde yaşanan haksızlıkları bir kez daha hatırlıyoruz ve hatırlatıyoruz. Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat süreci 24. Yıl dönümünde bir kez daha sorgulanmakta ve demokrasinin yüz karası olarak anılmaktadır” diyen İsmail Yağbat, “Bu sürecin on binlerce mağduru oldu. Bileğinin hakkıyla üniversiteyi kazanan gençlerimiz, üniversiteyi dereceyle bitiren gençlerimiz, üniversite kapılarından içeri alınmadılar. Gençler yaşlarından büyük ve ağır bir psikolojiyle baş başa bırakıldılar. Bu süreç sadece gençler üzerinde değil, Türkiye ekonomisi üzerinde milyarlarca lira zarara neden oldu. Kadınların baş örtüsü için okullara alınmadığı, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen insanların adeta kamusal alanlardan silindiği var olan toplumsal düzenin korku ve tehlike mantığına endeksleyen kararların kâğıda dökülüp uygulanmaya konulduğu bir gün olarak hafızalarda yerini aldı. Yaklaşık iki yüz yıldır bu ülkeye ve bu millete giydirilmeye çalışılan elbise 28 Şubat sürecinde bir kez daha denendi. Aziz milletimiz siyasi, sosyal, dini komplolarla aylarca manipüle edildi. Yalan ve iftiralarla kutsal değerler üzerinden inançlı insanlar üzerine baskılar kuruldu” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)