273 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 187 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 273 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 59 bin 187 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 273 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 34 bin 455'a yükseldi. Toplamda 42 milyon 199 bin 485 test yapıldı. Bugün 306 bin 563 test yapılırken, 59 bin 187 yeni vaka sayısı, 2 bin 723 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 962 bin 760 olduğu, bugün iyileşen 52 bin 104 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 424 bin 733'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, ağır hasta sayısının ise 2 bin 951 olduğu açıklandı.