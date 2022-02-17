271 kişi hayatını kaybetti, 94 bin 176 yeni vaka
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 271 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 94 bin 176 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Güncel 17.02.2022, 01:00
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 16 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 94 bin 176 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 271 oldu. Bir günde toplam 463 bin 241 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 104 bin 409 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,86 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,79 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 476 bin 572 'e yükseldi.
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