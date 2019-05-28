“27 Mayıs utancın yıldönümü”

27 Mayıs darbesinin vesayetin ördüğü taşlarla hazırlandığını belirterek Demokrat Partisi’nin kesintisiz 10 yıllık iktidarının son dönemlerinde, ülkede gerilimler ve kaos yaratıldığını söyleyen Ahmet Saatcı, DP’nin uyguladığı sosyo ekonomik politikalarla 1954 ve 1957 seçimlerinden de başarıyla çıktığını, darbenin altyapısının hazırlanması sırasında üniversite öğrencilerinin sokağa çıkarılarak hükümet aleyhine gösteriler başlatıldığını kaydetti.

Eylemler Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz’in hayatını kaybettiğini, İstanbul ve Ankara’da ise sıkıyönetim ilan edildiğini belirten Saatcı mesajında şu görüşlere yer verdi. “Ankara'da bir öğrenci grubu, ''555K'' yani "5'inci ayın 5'inde saat 5'te Kızılay'da" koduyla gösteri düzenledi, Harp Okulu öğrencileri sokağa çıktı ve Zafer Anıtı'na kadar sessiz yürüyüş yaptı. Bazı subayların oluşturduğu Milli Birlik Komitesi, "DP'nin ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü" iddiasıyla 27 Mayıs’ta sabaha karşı darbe yaptı. Böylelikle eşi benzeri görülmemiş bir hınç, zulüm, işkence, hüzün ve yargısız infazlar başlamış oldu.

Türkiye'ye büyük acı yaşatmaya kodlanan askeri vesayetin sahipleri, yalanlar ve iftiralarla milli iradeyi kafese aldı, en büyük insanlık suçunu işleyerek 27 Mayıs’tan sonra kurulan düzmece mahkeme, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı darağacına gönderdi, Cumhuriyeti vesayet rejimine dönüştürdü. Hukuk katledildi, jakoben zihniyet tarafından demokrasi ayaklar altına alındı, millet iradesinin üzerine ipotek koyuldu. Demokrasi tarihimiz bir kez daha kirletildi. Memur-Sen olarak; Milli iradeye karşı yapılmış tüm suikastların anası ve kaynağı olan 27 Mayıs darbesini bir kez daha kınıyor, milletin bir daha böylesi kara günler yaşamamasını temenni ediyoruz”

(Mehmet DALAR)