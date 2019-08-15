27 kazada 67 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda trafik kazası yaşandı. Alınan tedbirler ve önlemlere rağmen ve merkez ile ilçelerde 27 trafik kazasında 67 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde M.T yönetimindeki bisiklet K.K yönetimindeki aracın açılan kapısına çarparak yaralandı. Gülabibey Mahallesi’nde İ.Ü ve Ç.D yönetimindeki araçların çarpışması sonucu iki sürücü ile birlikte H.P isimli yolcu yaralanarak hastanelik oldu. Aynı mahallede H.E yönetimindeki araç ise M.A.U isimli yayaya çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Gülabibey Mahallesi’nde N.D yönetimindeki araç M.C isimli kişiye çarparak yaralarken, aynı bölgede İ.U ve K.Ö isimli sürücülerin kullandığı aracın çarpışması sonucu sürücülerle birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.İ.Ö ve H.Ö yaralandı. Akkent Mahallesi’nde F.K ve T.Y yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada sürücülerle birlikte Ö.C.M, S.K ve B.K isimli yolcular yaralanırken, Merkez Çepni Mahallesi Akşemseddin Caddesi üzerinde ise A.N ve S.T yönetimindeki araçlar çarpışınca iki sürücü de hafif şekilde yaralandı.

Merkez Ulukavak Mahallesi’nde E.Ö ve N.Ü yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada sürücülerle birlikte M.Ö, A.K, F.K, A.Ü ve E.A hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Çorum’daki başka bir kazada ise D.A ve T.S sevk ve idaresindeki araçlar çarpıştı. İki sürücü de yaralandı. Sungurlu Sunguroğlu Mahallesi’nde S.A ve M.K yönetimindeki araçlar çarpışınca iki sürücü de yaralandı. Gülabibey Mahallesi’nde ise M.A.G ve C.D yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada sürücülerle birlikte Ç.D ve M.D isimli kişiler yaralandı.

Ulukavak Mahallesi’nde H.Ö ve D.S yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte D.Ö yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Başka bir kazada ise Z.B ve S.Ş yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte M.Ş, Y.Ş, H.Ş, G.Ş, T.A, E,B ve A.Ö.T yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Çorum Ankara yolunda ise B.M.K sevk ve idaresindeki motosiklet önünde aniden yavaşlayan Y.S yönetimindeki araca çarparak hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Bahçelievler Mahallesi’nde ise D.K ve E.T yönetimindeki araçlar çarpıştı. İki sürücü de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Çorum’un Osmancık İlçesi Koyunbaba Mahallesi’nde ise iki kaza yaşandı. İlk kazada B.G yönetimindeki araç tek taraflı kaza yapınca sürücü yaralandı. İkinci kazada ise A.T ve H.T sevk ve idaresindeki araçların çarpıştığı kazada iki sürücü de yaralandı. Alaca Günhan Mahallesi’nde A.Ş ve M.A yönetimindeki araçların çarpışması sonucu iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan M.A yaralandı. Osmancık Cumhuriyet Mahallesi’nde G.D yönetimindeki araç kaza yaptı. Kazada sürücü ile birlikte Y.T ve H.O isimli yolcular yaralandı. İlçenin Şenyurt Mahallesi’nde ise A.A ve S.D yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada sürücülerle birlikte E.S.A ve M.A isimli yolcular yaralanarak hastanelik oldu.

İskilip Kavşağı’nda S.G yönetimindeki motosiklet ile R.E yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Çorum-Osmancık Karayolu üzerinde Y.G (49) yönetimindeki araç karşı yönden gelen S.T (35) yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada yaralanan S.T isimli sürücü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Merkez Çaltıçak Köyü istikametinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan E.K (55) aniden önüne çıkan araca çarpmamak için fren yapınca H.U (26) araca arkadan çarptı. Kazada S.K (43) isimli yolcu yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İskilip’te ise iki kaza yaşandı. R.E (20) yönetimindeki araç Tosya istikametine seyir halinde iken şarampole düştü. Kazada sürücü ve Z.B (35) isimli kişiler yaralandı. Yaralı yolcu İskilip Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İlçedeki ikinci kazada A.C (27) yönetimindeki araç Çankırı istikametine seyir halinde iken Eskiköy mevkii yol ayrımında şarampole düştü. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.S.C (1) yaralanarak İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuk hayati tehlikesi olması sebebi ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Çorum’un Ortaköy İlçesi Oruçpınar Köyü mevkiinde yabancı uyruklu İ.A yönetimindeki araç tarla yolundan ana yola çıkarken İ.K yönetimindeki araca çarptı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Y.K hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Ortaköy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Eskikaradona Köyü’nde ise A.Ç (31) yönetimindeki araç köy içinde geri manevra yaparken teyzesi N.Ç (79) isimli kişiye çarparak yaraladı. Yaralı teyze Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)