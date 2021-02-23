257 üreticiye süt sağım makinası

Proje kapsamında küçük aile işletmelerinin geliştirmek, makinalı sağıma geçmek amacıyla 13 ilçede müracaatta bulunan toplam 552 üreticinin 257’sine yapılan kura çekimi ile süt sağma makinesi dağıtımı yapılacak.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan, Pankobirlik Başkanı Ahmet Pehlivan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’nın da aralarında bulunduğu heyetle yapılan kura çekiminde süt sağım makinası almaya hak kazanan 257 üretici belirlendi. Kura çekiminde asıl ve yedek olmak üzere belirlenen üreticilere en kısa sürede dağıtımlar gerçekleştirilecek.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, “Süt sağımında makine kullanımı süt sığırcılığının en önemli parametrelerinden birini oluşturmaktadır. Elle sağım işlemi daha fazla iş gücü gerektirmekte, zaman kaybına neden olmakta ve sağılan sütün temiz ve hijyenik olmamasına neden olmaktadır. Bu sorunları ortadan kaldırmak adına 257 adet süt sağım makinasını üreticilerimizle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Gerçekleştirilen bu proje sayesinde daha fazla işletmelerimizde süt sağım makinesi kullanılacaktır. Makineli sağım sayesinde süt sağım işlemi daha kısa sürede tamamlanacak, işgücü büyük oranda azalacak, süt verimi artacak ve elde edilen süt daha temiz ve hijyenik olacaktır. Makinalı sağım ile %20 oranında süt artışı sağlanacak ayrıca meme hastalıklarının önüne geçilecektir. Üreticilerimiz rahat çalışacak daha çok ekonomik kazanç elde edebilecek ve ilimiz hayvancılığı gelişecektir” dedi. (Haber Merkezi)