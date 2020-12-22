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254 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 103 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 254 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 103 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
Güncel 22.12.2020, 00:50
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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 254 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 18 bin 351'e yükseldi. Toplamda 22 milyon 635 bin 637 test yapıldı.
Bugün yapılan 196 bin 110 testten 19 bin 103 yeni vaka sayısı, 3 bin 412 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 43 bin 704 olduğu, bugün iyileşen 34 bin 419 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 834 bin 705'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1, ağır hasta sayısının ise 5 bin 192 olduğu açıklandı.
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