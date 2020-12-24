254 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 102 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 254 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 19 bin 115'e yükseldi. Toplamda 23 milyon 225 bin 837 test yapıldı.

Bugün yapılan 195 bin 675 testten, 18 bin 102 yeni vaka sayısı, 3 bin 218 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 100 bin 712 olduğu, bugün iyileşen 33 bin 985 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 935 bin 292'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1, ağır hasta sayısının ise 4 bin 805 olduğu açıklandı.