251 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 256 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 251 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 18 bin 602'e yükseldi. Toplamda 22 milyon 827 bin 953 test yapıldı.

Bugün yapılan 192 bin 316 testten, 19 bin 256 yeni vaka sayısı, 3 bin 309 kişinin de hasta vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 62 bin 960 olduğu, bugün iyileşen 32 bin 110 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 866 bin 815'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1, ağır hasta sayısının ise 5 bin 8 olduğu açıklandı.

“Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 3 bin 309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek” ifadelerine yer verdi.