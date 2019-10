“250 YATAKLI DEVLET HASTANESİ İLE ONKOLOJİ MERKEZİ TAMAM”

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Ankara yolu üzerine yapılan yeni hastane binasına taşınmasının ardından tamamen atıl bir durumda kalan eski Devlet Hastanesi ile ilgili Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın Sağlık Bakanlığı nezdindeki girişimleri neticesinde yatırım ve inşaatlardan sorumlu Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve beraberindeki teknik heyet dün ilimize geldi.

Bakan Yardımcısı’nın Çorum ziyaretiyle ilgili bilgi veren Milletvekili Ceylan, ilk olarak Valilik’te kısa bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını ve sonrasında Sağlık Müdürlüğü’ne geçerek 2.5 saatlik ilin genel sağlık durumunun masaya yatırıldığı detaylı bir toplantı yaptıklarını söyledi.

“ONKOLOJİ MERKEZİ TAMAM”

Yapılan toplantı neticesinde Onkoloji Merkezi’nin açılması noktasında Bakan Yardımcısı ile mutabık kaldıklarını söyleyen Ceylan, “İlimizin gerek nüfus yoğunluğu gerekse de dışarıdan gelen hastalardan dolayı böyle bir sorunu vardı. Onkoloji Merkezi ile ilgili gerekli cihazlar da kazandırılacak. Onkoloji Merkezi için ruhsatı almış olduk” dedi.

“ESKİ HASTANEDEKİ C BLOK İÇİN SON KEZ BİR HEYET GELECEK”

Kapatılan eski hastanenin durumunun de enine boyuna masaya yatırıldığını kaydeden Ceylan, “Bilindiği gibi 250 yataklı C blok 2007 yılında yapılmıştı. Bakan Yardımcısı’nın incelemesi gayet güzel geçti. Bloklarla ilgili daha önce olumsuz bir rapor vardı. Sadece C blok için güçlendirilme istenmişti. Önümüzdeki günlerde ODTÜ veya Gazi Üniversitesi’nden bir heyet ilimize gelerek hastanedeki C bloğu son kez gözden geçirecek ve bir rapor hazırlayacak. Bu raporun neticesinde güçlendirmeyle ilgili fazla bir maliyetin çıkacağını zannetmiyorum. 250 yataklı Devlet Hastanesi’ni inşallah ilimize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

“DİŞ HASTANESİ KISA SÜREDE İHALEYE ÇIKACAK”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Diş Hastanesi’yle ilgili gelinen süreç hakkında da bilgi verdi.

Diş Hastanesi’yle ilgili yapılan proje çalışmasının tamamlandığını dile getiren Milletvekili Ceylan, “Kısa sürede ihaleye çıkaracağız. Diş Hastanesi’yle ilgili herhangi bir sıkıntı yok” dedi. (Taner ŞİMŞEK)