25 yıllık sağlık personeline teşekkür belgesi

Sungurlu Devlet Hastanesi yönetimi bünyesinde 25 yıllık görev süresi dolan personele Uzm. Dr. İbrahim Adalı tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Sungurlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adalı, 25 yılını dolduran hastane çalışanlarına, uzun çalışma hayatlarında göstermiş oldukları samimi, özverili ve başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

(Uğur GÖRKEM)

