25 milyon liralık tarımsal destek bu hafta ödeniyor

Ahmet Sami Ceylan, il genelinde katı organik organomineral gübre desteği kapsamında 465 üreticiye 45.700 dekar karşılığında 878.000 Türk Lirası, fark ödemeleri desteği kapsamında yağlı tohumlu bitkiler için 6.612 üreticiye 260.000 dekar karşılığında 24.278.000 Türk Lirası toplamda 25.156.000 TL destekleme ödemesi yapılacağını bildirdi.

Üreten Çorum çiftçisinin dün olduğu gibi bugün de yanlarında olduklarını belirten Ceylan, çiftçilerimize hayırlı olsun temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)