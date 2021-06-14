25 milyon liralık tarımsal destek bu hafta ödeniyor
AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum üreticisine bu hafta içerisinde katı organik organomineral gübre ve yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında destekleme ödemesi yapılacağını duyurdu.
Güncel 14.06.2021, 19:52 15.06.2021, 19:56
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Ahmet Sami Ceylan, il genelinde katı organik organomineral gübre desteği kapsamında 465 üreticiye 45.700 dekar karşılığında 878.000 Türk Lirası, fark ödemeleri desteği kapsamında yağlı tohumlu bitkiler için 6.612 üreticiye 260.000 dekar karşılığında 24.278.000 Türk Lirası toplamda 25.156.000 TL destekleme ödemesi yapılacağını bildirdi.
Üreten Çorum çiftçisinin dün olduğu gibi bugün de yanlarında olduklarını belirten Ceylan, çiftçilerimize hayırlı olsun temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)
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