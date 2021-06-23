25 Haziran Cuma'dan itibaren 18 yaşından gün almış herkes aşı randevusu alabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığı geçirdikten 45 gün sonrasında 65 yaş üzerinde vefatın iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek." dedi.

AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI

Sağlık Bakanı Koca, cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildirdi.

DELTA VARYANTI

Koca, "Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, Delta varyantında iki doz aşının daha etkili olduğunun bilindiğini, gelecek süreçte iki aşı arasındaki 6 haftalık süreyi 4 haftaya çekebileceklerini bildirdi.

AŞILAMADA 'KURBAN BAYRAMI' HEDEFİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Nüfusun en az yüzde 70'inin, 55 milyona yakın vatandaşımızın Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz. Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız, belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir."

Sağlık Bakanı Koca, önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama uygulamak istemediklerini söyledi.

18 YAŞ ÜSTÜNÜN AŞI UYGULAMASINA DAHİL EDİLMESİ

Koca, "Gençlerimizin bağışık olmalarıyla üniversiteler çok rahat açılabilecek." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençleri de 1 hafta 10 gün içinde aşılamaya başlayabileceklerini bildirdi.

AŞI OLMAYANLARIN DURUMU

Sağlık Bakanı Koca, aşı uygulamasında devam edecek sürece ilişkin, "Vatandaşımızı zorlayan, tedbirler koyan bir yaklaşım içinde olmayacağız. Biz vatandaşımızı daha çok ikna etme çabası içinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.