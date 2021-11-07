25 bin 304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 200 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 25 bin 304 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Güncel 07.11.2021, 21:55
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 7 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 25 bin 304 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 oldu. Bir günde toplam 347 bin 783 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 852 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,25 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,62 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 378 bin 532'e yükseldi.
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