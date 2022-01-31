249 köy yolu ulaşıma kapandı
Çorum'da gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 249 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kritik öneme sahip güzergahlar başta olmak üzere il genelindeki birçok noktada yol açma ve kar temizliği çalışmalarını sürdürüyor.
Güncel 31.01.2022, 18:54 31.01.2022, 18:55
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Kaynak: (AA)
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|19
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