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246 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 316 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 246 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 20 bin 316 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Güncel 20.12.2020, 23:14
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246 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 316 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 246 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 18 bin 97'e yükseldi. Bugün toplam 158 bin 892 test yapılırken, 20 bin 316 yeni vaka sayısı, 3 bin 546 kişi de yeni hasta sayısı oldu. Toplam vaka sayısının 2 milyon 24 bin 601 olduğu, bugün iyileşen 21 bin 218 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 347 olduğu açıklandı.

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