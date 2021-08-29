245 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 912 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 27 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 17 bin 912 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 245 oldu. Bir günde toplam 290 bin 186 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 12 bin 175 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 76,81 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 58,84 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 92 milyon 710 bin 374'e yükseldi.

“Aşılamada ilk sırada Muğla var”

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti.

“En düşük aşılama Şanlıurfa'da”

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Gümüşhane, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tabloya kaç kişi bakacak? Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar” dedi.

