241 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 241 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 17 bin 851'e yükseldi. Bugün toplam 173 bin 132 test yapılırken, 22 bin 195 yeni vaka sayısı, 4 bin 2 kişi de yeni hasta sayısı oldu.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 4 bin 285 olduğu, bugün iyileşen 25 bin 516 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 779 bin 68'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 501 olduğu açıklandı.

“Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir” ifadelerine yer verdi.