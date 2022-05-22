24 üretici 100 bin liralık hibe almaya hak kazandı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" çerçevesinde 100 bin TL hibe için ilimizden başvuruda bulunan, meslek yüksekokulu ve üniversitelerin, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun yatırımcıların tamamına hibe çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında; 2022-2024 yılları arasında ilimiz kırsalında yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezunların mahallinde uygulayacağı projelere 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verileceği duyurulmuştu. Çorum'dan bilgisini, uzmanlığını kırsalda buluşturmak isteyen 24 girişimci hibe almayı hak etti.

Konuyla ilgili Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çorum'da toplam 24 başvurunun tamamı kabul edilmiş olup, toplamda 2 milyon 400 bin Türk liralık hibe ödemesi yapılacaktır. Nihai liste Uygulama Rehberinin 2.2 Maddesi g ve ğ bendleri hükümlerine göre 17 Mayıs 2022 – 24 Mayıs 2022 tarihleri arasında askıda kalacak olup, 25 Mayıs 2022 itibariyle askı süreci tamamlanarak askıdan kaldırılacaktır. Nihai listede isimleri bulunan yatırımcıların istenen belgeler ile birlikte 17-24 Mayıs 2022 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. İl Proje yürütme birimince yerinde uygunluk tespitinin yapılmasından sonra uygun görülen kişilerle 25 Mayıs 2022-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında hibe sözleşmesi imzalanacaktır. Hibe almaya hak kazanan genç meslektaşlarıma ve Çorum tarımına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim.” (Volkan SINAYUÇ)

