24 saatte 14.556 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 67 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 227'e yükseldi. Toplamda 34 milyon 548 bin 238 test yapıldı. Bugün yapılan 145 bin 130 testten, 14 bin 556 yeni vaka sayısı, 814 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 821 bin 943 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 193 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 649 bin 862'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise 1 bin 309 olduğu açıklandı.