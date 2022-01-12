24 Ağustos’a ultrason randevusu

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde prostat ve böbrek taşı sorunları için üroloji uzmanına muayene olan 55 yaşındaki emekli hemşehrimiz Mesut Keçeliöz’e 24 Ağustos 2022 tarihine ultrason randevusu verildi.

Gazetemize gelerek kendisine verilen fişi gösteren Mesut Keçeliöz, “Bu nasıl bir sağlık sistemi?” diye tepki göstererek şunları söyledi:

“Benim imkânım vardı, özelde ultrason tetkikimi yaptırdım. İmkânı olmayan ne yapsın? 8 ay sonrasını beklese, hasta belki de hayatını kaybeder.”



(Volkan SINAYUÇ)

