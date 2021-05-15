236 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 472 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 236 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 537'e yükseldi. Toplamda 50 milyon 667 bin 653 test yapıldı. Bugün yapılan 204 bin 637 testten, 11 bin 472 yeni vaka sayısı, 1 bin 084 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.