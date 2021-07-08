235 bin çağrıdan yüzde 80’i asılsız

Çorum’da “112 Acil Durumda Tek Numara” sloganıyla İtfaiye (110), Sağlık (112), Jandarma (156), Orman Yangın (177), AFAD (122) ve Emniyet (155) acil yardım numaralarının tek çatı altında birleştirilmesiyle hizmet vermeye başlayan Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi’nin başı asılsız çağrılarla dertte.

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “27 Ocak 2021 tarihinden itibaren, yaklaşık 235 bin çağrı alınmış olup; bu çağrılardan % 80'inin asılsız ve gereksiz çağrı olduğu sistem kayıtlarından anlaşılmaktadır.

Toplam çağrılar içinde asılsız ve gereksiz çağrılar büyük yer tutarak, Merkezimizi gereksiz meşgul eden bu numaralara cezai işlem uygulanması, vatandaşımızın acil yardım çağrılarına daha hızlı cevap verilmesinde önem arz etmektedir. Vatandaşımızın her an ulaşabilmesi için ücretsiz olan acil yardım ihbar hattını asılsız ihbarlarla kötüye kullanarak hat yoğunluğu oluşturan bu numaralar, vatandaşın Merkezimize hızlı erişim hakkını elinden almakta, zamanında müdahaleyi geciktirerek, vatandaşın can ve mal kaybı riski yaşamasına neden olmaktadır.

Telafisi mümkün olmayan bir işin sorumluluğunu taşıyan ve görev bilinciyle acil yardım hizmeti veren Merkezimiz personelinin bu tür aramalarla yıpratılması iş verimini düşürmekte, zaman ve kaynak israfına sebep olmakla birlikte acil yardım bekleyen vatandaşa hizmeti geciktirmektedir. Vatandaşımıza hızlı ve kaliteli hizmet verme amacımızı olumsuz etkileyen bu durumlarla etkin mücadele için birtakım düzenlemelerin yapılması zaruri hale gelmiştir.

Kabahatler Kanunu'na asılsız ihbar başlığıyla eklenen 42/A maddesi (2/7/2018-KHK-703/20 md.) gereğince asılsız ihbarlar için idari para cezası uygulanacaktır. Ancak Merkezimizin asılsız ihbar dışında kalan (taciz, küfür içerikli konuşma, müzik dinletme, sessiz çağrı, arayıp kapatma vb.) gereksiz aramalarla meşgul edilmesi, çağrı alıcı personelin görevini yapmasının engellenmesi, çalışma veriminin düşürülmesi ve acil yardım hizmetinin sunulmasında zaman ve kaynak kaybına neden olan aramalar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9/Ç, 11/C ve 66.'ncı maddelerine istinaden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde düzenlenen "emre aykırı davranış" kapsamında değerlendirilerek 112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul edenler hakkında Valiliğimizce idari yaptırım uygulanacaktır. Ayrıca fiilleri Türk Ceza Kanunu kapsamına girenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

(Haber Merkezi)

